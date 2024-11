“Domenica l’Inter è favorita sul Napoli, ma al di là di questo per i nerazzurri è una grossa opportunità per riconquistare il primato contro una squadra che sinora ha meritato in pieno di stare al primo posto". Così Benoit Cauet vede la sfida di domenica tra Inter e Napoli.

"È chiaro - dice a Marte Sport Live - che giocando a San Siro per la squadra di Inzaghi è un’occasione da cogliere. Lukaku a Milano sarà accolto immagino con i fischi, purtroppo per lui. Lui è stato un giocatore determinante nell’Inter, insieme a Lautaro ha firmato una coppia formidabile. Poi il rapporto si è chiuso male. Calhanoglu e Lobotka? Sono determinanti per le rispettive squadre, il primo è essenziale per l’Inter, per la regia, per l’equilibrio ma anche per le capacità balistiche. Anche lo slovacco è molto importante per il Napoli, sta ritrovando la qualità e il rendimento dell’anno dello scudetto, anche dal basso sa essere decisivo. Che partita sarà? Immagino che l’Inter proverà a mettere pressione al Napoli, gli azzurri probabilmente si affideranno più alla ripartenza per mettere in difficoltà gli avversari”.