Martin Castrogiovanni ha analizzato così, durante 'Supertele', la prestazione insufficiente dall'Inter, sua squadra del cuore, che da Genova è tornata a casa con uno 0-0, nonostante i 25 tiri tentati contro la Samp, tra le peggiori difese del campionato: "Con la Cremonese ne avevamo fatti 30, ne mancavano 5 per il record - ha detto scherzando l'ex rugbista -. A volte la palla non entra, è il calcio. Lukaku? Lo stiamo aspettando, è normale che ci voglia tempo perché torni in forma. Ci vuole pazienza".