Antonio Cassano , ex attaccante dell'Inter, durante la Bobo Tv su Twitch ha commentato la vittoria dell'Inter per 1-0 sul Torino nell'ultimo turno di Serie A. "L'Inter non meritava di vincere, Handanovic ha fatto quattro-cinque parate importanti - le sue parole -. Sono stato il primo a dire che Inzaghi doveva cambiare portiere, è giusto riconoscere la prestazione di Samir, ma io darei comunque sempre fiducia a Onana".

"Manca tanto Perisic a questa squadra, l'Inter doveva a tutti i costi trattenerlo - ha aggiunto -. Lo dico dall'inizio della stagione, se Gosens non torna quello dell'Atalanta sarà un grande problema. La squadra fa fatica su tutti i livelli, dal punto di vista fisico a quello mentale. Sanchez era uno che chiedeva la palla nei momenti più difficili. Correa non ha quella personalità, Lautaro è l'unico, ma è un calciatore diverso. Sugli esterni e in mezzo al campo manca la personalità di quel giocatore che vuole risolvere le cose. L'Inter deve essere attenta, ora si gioca sempre fino a novembre e non sta facendo bene".