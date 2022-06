Antonio Cassano, ai microfoni della Bobo Tv, ha tracciato la propria definizione di qualità: "È in possesso di chi dà del tu al pallone. Non posso pensare che la Nazionale di Mancini vada avanti con Barella, Tonali e Scamacca. Barella? La qualità è di chi parla con il pallone, di chi ha il palato fine, non di chi corre novanta minuti avanti e indietro. Un esempio? Arthur è un giocatore fenomenale, fantastico. Alla Juve si è trovato in una situazione particolare, in Italia è ridicolizzato dalla stampa e dai tifosi".