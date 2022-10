Come di consueto, Antonio Cassano si esprime sul proprio profilo Instagram parlando della sconfitta dell'Inter contro la Roma: "La Roma è stata solida, ha fatto quelllo che fa sempre lasciando il pallino all'Inter nel primo tempo e restando solida nella ripresa, trovando il secondo gol e meritando di vincere. Il problema più grave in questo momento è l'Inter, che o si dà una sveglia o finisce a rotoli. Simone Inzaghi continua con gli alibi e le sceneggiate, ma deve vincere le partite e dare un'identità alla squadra, cosa che l'Inter adesso non ha. E mi preoccupa tanto questa situazione. Bisogna fare delle scelte sui giocatori: voglio bene a Samir Handanovic, ma bisogna scegliere. E una volta che ti tieni Milan Skriniar, devi capire se è questo o no. Il problema è a centrocampo, hanno buttato dentro questo ragazzino (Kristjan Asllani, ndr) che è molto forte, ma si vede che è impaurito perché il tecnico non gli dà fiducia. E così Robin Gosens, un pesce fuor d'acqua. Se non dai fiducia, non danno niente. Inzaghi deve svegliarsi se no è notte fonda".