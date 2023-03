Il motivo? Secondo la FIGC, i legali della Juventus avrebbero scavalcato i primi tre gradi di giudizio ricorrendo subito al TAR, quindi contravvenendo alla clausola compromissoria. "In casa Juve pensano che proprio quella carta sia decisiva per invalidare l’intero processo per un vizio procedurale e rientra in uno dei 9 punti del ricorso presentato dai bianconeri - riporta Calcio e Finanza -. Ma come affermato dal direttore dell’area sportiva, Francesco Calvo, al momento i bianconeri non conoscono il contenuto di questa carta e quindi non sanno che riflesso possa avere sul procedimento, mentre si attende fine aprile per la pronuncia sul caso del Collegio di garanzia del CONI".