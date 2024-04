A mezzogiorno in punto, prende la parola Lorenzo Casini durante l'evento 'il Foglio torna a San Siro', il classico appuntamento che va in scena nella sala executive della Scala del Calcio. Il presidente della Lega Serie A comincia a parlare del calendario sempre più intasato nel calcio moderno: "Per noi come Lega il calendario è abbastanza facile, tutte le finestre sono prese da Fifa e Uefa. Scegliamo solo in quale settimana iniziare e finire. Il problema è se poi bisogna recuperare una partita. Come Leghe ci riuniremo a Londra per discutere un tema importante, il ruolo delle Leghe nel calendario internazionale che oggi è praticamente nullo. Si spera di ridurre alcune finestre e vi sia più spazio, anche l’AIC vuole più momenti di riposo".

Ha detto che senza nuovi stadi non c'è futuro.

"Basta andare in uno stadio per vedere che la situazione italiana rispetto ad altri Paesi non è più sostenibile. Nelle varie classifiche noi siamo molto bassi, la soluzione che abbiamo suggerito è portare a livello governativo certe decisioni. Vogliamo che gli stadi vengano dichiarati opere di interesse nazionale".

Il tema arbitri.

"Nessuno nega che siano tra i migliori al mondo. Ma facciamo l'esempio dell'Inghilterra: hanno sbagliato più dei nostri in questa stagione, ma nessuno parla di complotto. In Italia gli arbitri non hanno una reale autonomia organizzativa, noi siamo il Paese del sospetto... Stessa cosa per la giustizia sportiva, Abodi l'ha resa più efficiente e veloce, ma si può migliorare il tema dell'indipendenza".

La Lega Serie A come la Premier.

"Ho spiegato che il sistema come è ora ha reso inevitabile una maggior autonomia organizzativa, chiaro ci sia bisogno di un endorsement politico come avvenne per la Premier. Avremmo un calcio italiano più forte".

Il prossimo obiettivo?

"Sono due: maggior autonomia della Serie A, l'altra è la sostenibilità".

Più Scaroni e meno Lotito per una Lega Serie A migliore?

"Ma no, il bello della Serie A è la varietà di presidenti e management".