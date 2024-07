"Abbiamo trattato vari temi, compreso quello del regolamento elettorale. Come Serie A abbiamo chiesto che l'approvazione del regolamento fosse spostata a settembre per vedere anche l'andamento del dl sport ma la nostra richiesta non è stata accolta". Le dichiarazioni sono di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A intercettato dai giornalisti all'uscita dal consiglio federale a Roma.

Il numero uno di Via Rosellini tocca così il tema delle prossime elezioni federali del 4 novembre e delle percentuali attribuite a ogni componente: "Il regolamento elettorale è passato con il voto contrario della Serie A - riporta l'ANSA -. Oggi si voterebbe con i pesi attuali, ma c'è stato l'impegno di Gravina nel rivederli quando il dl sport entrerà in vigore".

Casini fa poi chiarezza sulle date della Coppa Italia in contrapposizione con il Festival di Sanremo: "C’è stata una qualche interlocuzione con viale Mazzini, il nostro amministratore delegato è stato sempre in contatto con viale Mazzini. È una data fissata da mesi in realtà, da prima che fosse comunicato Sanremo. Questo a conferma di quanto purtroppo i calendari poi sono rigidi, però so che sono in costante rapporto per trovare la soluzione migliore per tutte le parti”".