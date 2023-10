(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "L'Italia è il paese della cultura del sospetto. Quindi tutto ciò che demolisce questa cultura ben venga. Compresi gli audio pubblici del Var, per i quali siamo grati a Figc e arbitri con i quali abbiamo collaborato per questo primo passo". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, durante la presentazione alla Luiss del libro di Guglielmo Stendardo "Il giurista entra in campo". (ANSA).