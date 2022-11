Anche il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini è intervenuto al 'Sport Industry Talk', organizzato da Rcs Academy e Corriere della Sera. Toccando, tra i vari temi, anche quello della possibile introduzione del salary cap: "Il salary cap si può pensare solo a livello internazionale. Gli studi hanno accertato che le società che vincono sono quelle che pagano di più i giocatori e se dobbiamo pensare di mettere un tetto agli stipendi dovrà essere per forza a livello globale. Il calcio italiano ha bisogno di risorse, ma intervenire in questa fase emergenziale non vuol dire dare soldi alle società, piuttosto permettergli di produrli. Fondi? Adesso i fondi, più fondi, si sono fatti avanti. Manifestazioni di interesse. Vediamo se sarà possibile avere investitori per aiutare la A. Ma attenzione, sono investitori e vogliono qualcosa in cambio”.