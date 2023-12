Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha commentato anche l'esito dei sorteggi di Nyon nel corso della conferenza stampa successiva all'assemblea odierna: "Complicato, ci sono alcune partite molto impegnative però le squadre italiane ci hanno abituato a grandi risultati, sappiamo quanto è importante quest'anno andare avanti a ogni costo".

Casini ha anche aggiornato sulla situazione legata al Decreto Crescita e sulla posizione della Lega in merito: "Il Governo ha mandato in Parlamento uno schema di Decreto Legislativo con abolizione del beneficio dal 1° gennaio 2024, fatti salvi i contratti in essere. Oggi il tema è stato ampiamente discusso e all’unanimità i club hanno confermato la loro contrarietà verso l’abolizione di questo beneficio. Si è deciso di predisporre un documento che evidenzi il danno per questa eventuale misura e il fatto che vada a penalizzare la crescita dei giovani. Un documento che invieremo per fornire elementi utili per arrivare a una decisione. Al momento sarà abolito dalla prossima sessione di mercato, i prossimi contratti al momento non potranno avere il beneficio che si è rivelato uno strumento importante. Già da 13 mesi si applica a contratti superiori al milione di euro".