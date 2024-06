Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è intervenuto dabanti alla Commissione Cultura della Camera sostenendo la posizione della massimo campionato italiano sull’ente indipendente introdotto dalla riforma portata avanti dal ministro per lo Sport, Andrea Abodi, definendola senza mezzi termini "un'anomalia. Perché non è comune vedere che su un settore industriale così importante lo Stato costruisca un apparato unico, di controllo ulteriore e aggiuntivo rispetto a quelli che comunque già esistono, in assenza di contributi pubblici". Posizione che vede Serie A, CONI e FIGC tutte allineate.

Casini però specifica nel suo discordo: "Dopo un incontro con il ministro Abodi abbiamo comunque apprezzato il fatto che sono state apportate numerose modifiche al testo originario, mostrando disponibilità ad accogliere alcune istanze di modifiche. Abbiamo un settore che non riceve alcun tipo di sostegno, e allo stesso tempo dovrebbe poi essere regolato con un controllo molto invasivo, per società per azioni, Srl, società di capitali, e due di queste sono quotate in Borsa e hanno tutti i controlli previsti dalla Consob. La reazione del calcio è stata: se intervenite con controlli pubblicisti ragioniamo anche su forme di sostegno, che non è necessariamente ricevere risorse ma interventi legislativi che consentano di produrre più risorse".