Paolo Casarin commenta in maniera critica le novità riguardanti il fuorigioco semi-automatico di futura introduzione. "C'è la tecnologia, ma ci sarà anche l'uomo - dice a Radio Anch'io Lo Sport -. Si cerca di trovare una soluzione rapida, ma bisognerà investire molto in tecnologia e se per il Mondiale si può trovare questa soluzione, viste le disponibilità finanziarie, non so quanto si possa applicare del tutto. Forse siamo all'inizio del processo per cui il calcio, che ha sempre avuto una parte umana, diventerà tutto tecnologico e allora sarà un altro calcio. Qualcuno vorrebbe trasformarlo in un gioco in cui l'arbitro conta poco".