"Quando ho sentito quanto accaduto mi sono venuti i brividi pensando a quanto successe ad Antognoni". Inizia così il racconto di Paolo Casarin, arbitro della gara in cui a Giancarlo Antognoni accadde con la Fiorentina qualcosa di simile a quanto successo a Bove, durante una partita col Genoa.

"Fu una cosa diversa - afferma a Radio Anch'io Lo Sport -. I medici sono entrati in campo a 100 all'ora appena li ho chiamati. Il gioco non si interruppe, lo scontro fu casuale. Per fortuna mi girai per chiamarlo, ma non mi rispondeva e così chiamai i medici e fermai la partita. Lo hanno curato per quel che si poteva in campo per 12-15'. A quel punto lui è uscito per andare a Careggi e poi la partita è ripresa normalmente. Mi fece una grande impressione e subito dopo la partita andai all'ospedale anch'io, lo ritrovai già lucido. Penso non abbia mai perso lucidità, pur in quei momenti drammatici".