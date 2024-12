Il nome di Edo Carrasco rievoca indubbiamente pessimi ricordi nei tifosi nerazzurri più esperti: fu lui, infatti, a segnare il gol col quale il Lugano riuscì nella clamorosa impresa di eliminare l'Inter al primo turno di Coppa UEFA della stagione 1995-1996 a San Siro. Intervistato dalla RSI per il programma 'L'Armandillo', Carrasco rivela un retroscena in merito a quella serata: "Siamo arrivati scortati dalla Polizia, per noi era una cosa fuori luogo. Arriviamo e troviamo alcuni giocatori dell’Inter che sono lì a fumare. Come se avessero già... ancora un po’ e avevano già il sigaro in bocca. Questa cosa l’abbiamo notata tutti. C’era un’atteggiamento da strafottenti”.

Carrasco rivela anche la sua ammirazione per un giocatore dell'Inter che quell'anno indossava proprio la casacca dei ticinesi: "Igor Shalimov era un giocatore fantastico, sapeva giocare con ambedue i piedi in modo incredibile. Ha avuto un po' di problemi di adattamento, dopo la partita gli piaceva stare in giro e questa cosa l'ha pagato. Ma era un giocatore spettacolare e un ragazzo umile. Quando venne al Lugano ci fece fare un salto di qualità in termini tecnici in quell'anno lì, dove abbiamo avuto grossi problemi nel ritorno e quasi non ci salviamo".