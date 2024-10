Da Rafaela, provincia di Santa Fé in Argentina, a Carrara, con uno scalo a Milano. Intervistato da Gianlucadimarzio.com, Nicolas Schiavi, capitano della Carrarese, racconta infatti di aver assaporato l'opportunità di indossare la maglia dell'Inter: "Un giorno ero a casa, mi chiama un procuratore e mi dice che avrei dovuto sostenere un provino con l'Inter, partii subito. Dopo una settimana capii, però, che non mi avrebbero preso. Stavo per far ritorno in Argentina quando, all'improvviso, è arrivata l'opportunità del Novara".

Adesso, la Serie B con la maglia gialloazzurra, in quella Carrara che mancava dalla categoria da oltre 70 anni: "Ho trovato una città tranquilla che mi ha accolto a braccia aperte sin da subito. C'è un grande senso di attaccamento alla squadra. Durante i festeggiamenti per la promozione in Serie B si è avvicinato a me un signore anziano, mi ha ringraziato. Probabilmente l'ultima volta che la Carrarese era stata in B lui era presente, lì ho realizzato davvero l'impresa che avevamo appena portato a termine"