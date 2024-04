Raggiunto dai microfoni di Rede98, Carlos Augusto racconta le sue emozioni per il suo primo Scudetto in carriera: "Sono molto felice, abbiamo fatto la storia vincendo la seconda stella nel derby. Ora dobbiamo festeggiare. Sapevo del progetto e della grande squadra che aveva l'Inter, e per questo sono arrivato qui. Siamo un grande gruppo e abbiamo fatto un grande campionato".