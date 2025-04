Carlos Augusto è il giocatore chiamato a presentarsi in conferenza stampa per parlare di quanto avvenuto questo pomeriggio contro la Roma. Queste le sue parole che FcInterNews.it vi riporta tramite il proprio inviato:

Perché oggi si è accusata tutta questa stanchezza?

"Ci è mancata lucidità per approfittare delle occasioni, loro hanno sfruttato la loro. Non voglio cercare alibi, la sconfitta brucia ma mercoledì c'è un'altra partita. Dobbiamo vedere gli errori fatti ed essere concentrati".

Col Barcellona si prepara da sola?

"Sì, tutti vogliono giocare una semifinale di Champions. Anche oggi abbiamo fatto tutto per pareggiare senza riuscirci".

Dalla tua parte ci sarà Yamal, come sarà sfidare lui e una squadra che fa di media tre gol a partita?

"Il Barça ha grandi calciatori, però abbiamo affrontato il Bayern Monaco che ha stelle così. Dobbiamo essere pronti, sarà una partita molto difficile ma abbiamo affrontato avversarie simili".

C'è il rischio che possa subentrare un po' di paura per il finale di stagione?

"No, perché essere ad aprile e lottare per cose straordinarie non può portare paura. Può pesare la stanchezza mentale ma non può esserci paura, abbiamo gente di esperienza che ha vinto tanto. Dobbiamo vedere gli errori fatti in queste gare, ma il gruppo è sempre attento. Mercoledì sarà una partita importante e dovremo fare del nostro meglio".