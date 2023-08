La trattativa è ormai conclusa e per Carlos Augusto è tempo di fare le valigie e percorrere il breve tragitto tra Monza e Milano e firmare con l'Inter. Un nuovo grosso segnale indica lo stato più che avanzatissimo della trattativa. Il brasiliano non figura infatti nella lista dei calciatori convocati da mister Palladino per la sfida di domani in Coppa Italia contro la Reggiana, incontro valido anche per fare le prove generali in vista dell'esordio in campionato contro i nerazzurri.