"Nel primo tempo non eravamo entrati bene in partita. Abbiamo un grande gruppo e una grande squadra e i tanti cambi non potevano essere una scusa per il primo tempo che abbiamo fatto. Nell’intervallo ci siamo parlati, siamo entrati con la testa giusta e abbiamo fatto una grande gara" ha detto Carlos Augusto, ultimo dei giocatori di Simone Inzaghi a presentarsi a Inter TV per analizzare la partita di Lisbona.

Era una questione mentale quindi?

"Sì, sì, mentale. Poi ci sono stati tanti cambi ma siamo in forma e non poteva essere una scusa. Era una questione mentale che poi abbiamo corretto nel secondo tempo".

Hai giocato in un centrocampo diverso. Quanto è stato complicato gestire il fatto di doversi adattare a tutti i compagni di squadra?

"Tutto il gruppo è forte. Sappiamo che con tanti cambi è più complicato perché con i più forti è tutto più facile da gestire. Ma sappiamo le nostre qualità e nel primo tempo non siamo entrati in campo. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene e mostrato le nostre qualità".