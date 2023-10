Mezzo passo falso per l'Inter che non è andata oltre il 2-2 in casa contro il Bologna. A fine gara ai microfoni di Inter TV è intervenuto l'esterno Carlos Augusto per commentare la sfida di San Siro: "Sono contento per la prestazione, ma la cosa più importante che era la vittoria non è arrivata. Questa crescita la devo ai miei compagni e allo staff che mi aiutano, dopo un pareggio la prestazione individuale però non conta".

È mancata un po' di lucidità oggi?

"Non credo, il gruppo è bravissimo, il calendario è difficile con partite ogni tre giorni, serve testa per fare tutte le partite al massimo. Oggi purtroppo è mancato il risultato".

Ora c'è la sosta, quanto sarà importante staccare adesso? Intanto è arrivata la tua prima convocazione in Nazionale, complimenti.

"Grazie mille. Questa sosta è importante per staccare un po' con la testa, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che subito dopo avremo tante partite difficili, quindi dovremo ripartire subito forte".