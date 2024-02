Intervistato da Inter TV dopo il match vinto largamente sul campo del Lecce, il difensore nerazzurro Carlos Augusto analizza così il suo momento personale e quello della squadra: "Oggi abbiamo dato una grande prova di maturità. Voglio fare i complimenti a chi era in panchina e a chi è entrato dopo perché hanno sfruttato bene le occasioni. Questo mostra la forza dello spogliatoio, continuiamo a fare bene in questa stagione".

Due battute anche sul ruolo in cui ha giocato stasera, come terzo in difesa: "In fase difensiva devo imparare ancora tanto, voglio migliorare e qui sto imparando tanto. Al Monza ho già giocato in questo ruolo, sono felice di imparare ancora per poter essere utile alla squadra. Mi piace giocare, voglio ringraziare la squadra e i compagni”, ha concluso il brasiliano.