Dal suo blog Facebook, il giornalista Carlo Nesti legge così la prossima sfida di Champions tra Inter e Barcellona: "È chiaro che il Barcellona di Flick ruba l'occhio, con "pittori" di calcio come Yamal, Lewandowski e Raphinha. Qualcosa come 147 gol in 50 partite. Ma anche un Guirassy, che ti fa girare la testa a Dortmund, e realizza una tripletta da brivido. Insomma: dai spettacolo, segni, ma paghi dazio (vocabolo, oggi, tremendamente di moda) in fase difensiva. L'Inter, al cospetto di questa maxi-espressione dell'orgoglio catalano, potrebbe anche sembrare sfavorita. Tuttavia, nelle 2 partite contro il Bayern, ho avuto conferma di quanto sia "poliedrica" la squadra di Inzaghi. A seconda delle esigenze, sa diventare "bella e attraente", nel momento in cui assalta, dopo lo 0-1, gli avversari, mandando la folgore-Lautaro quasi in braccio ai tifosi. Oppure, sa diventare "brutta e cattiva", quando piove in area qualsiasi minaccia, e Sommer, Pavard, Acerbi e Bastoni alzano un imperforabile muro di gomma. Due anime, in un solo corpo".