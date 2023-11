Carlo Nesti ha inquadrato la prospettiva del derby d'Italia a Radio Sportiva: "Se l’Inter vince contro la Juventus può andare in fuga? Di fuga si parla sicuramente. Per me l’Inter è la squadra più forte del campionato. In questo momento lo è più di una spanna rispetto alle rivali che stanno vacillando. Ci sono club come Napoli e Milan che hanno indubbiamente problemi e hanno perso già dei punti. Battendo la Juventus non so se possa diventare un campionato tipo quello della fuga del Napoli".