Diversi sono i giocatori dell'Inter citati nella formazione ideale dell'ultima giornata di campionato da parte di Fabio Caressa, in positivo ma anche in negativo. Tramite YouTube, il telecronista sportivo promuove in primo luogo Denzel Dumfries ed Edin Dzeko, decisivi contro il Sassuolo: "Tante polemiche sull'olandese, ma quando trova gamba e spinge può essere decisivo. In Italia gioca in una condizione non sua, in Eredivisie giocava a quattro ed era devastante; ha impiegato un po' ad ambientarsi ma ora mi sembra a buon livello. Il bosniaco segna con regolarità, Lautaro Martinez l'ultima volta che ha segnato eravamo al mare. Mi chiedo: quando tornerà Romelu Lukaku si potrà fare a meno di questo Dzeko? Mi sembra difficile, perché mi sembra un giocatore che stia facendo la differenza. Simone Inzaghi sta dimostrando molta intelligenza, al di là di quello che dice dopo le partite è uno che fa molto pensiero. L'Inter di oggi mi sembra più pensata su certe cose rispetto a quella precedente".