Con la sua giocata dalla quale è scaturito il gol vittoria dell'Inter di Matteo Darmian a Venezia, Lautaro Martinez ha conquistato Fabio Caressa. Che dagli studi di Sky Sport non nasconde l'ammirazione per il gesto tecnico del Toro: "Mi sono innamorato di quella giocata, sono impazzito. Controlla col sinistro, si gira e tira col destro. Una cosa di una bellezza... alla Sergio Aguero. Bravo anche Filip Stankovic che si sta dimostrando uno dei migliori portieri".

Sulla stessa lunghezza d'onda Beppe Bergomi: "Diamo anche i meriti a Kristjan Asllani che ha fatto un bel lancio. Però andate a recuperare un gol di Diego Maradona all'Inter: cross, petto, palla che non va per terra e lui calcia al volo. Lui mandò la palla al secondo palo e fece un gol bellissimo, qui non è la stessa cosa però controllo e tiro subito".