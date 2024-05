Fabio Caressa, nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube, ha voluto porre il focus valutativo su Dimarco, e non solo: "Secondo me Dimarco è stato il difensore più forte della stagione. Ha tutto: tiro in porta, cambio di gioco, poi è forte nell'ultimo passaggio. E' il giocatore che in assoluto, fra i difensori italiani, è cresciuto di più. E' fra i laterali più decisivi del calcio europeo. Sono contento per lui, anche perché ha una storia bellissima. E' anche il rappresentante della grande forza italiana dell'Inter, che per tradizione ha sempre avuto pochi italiani".

Poi il commento su Calhanoglu: "Vi devo dire la verità, quando Inzaghi ha iniziato a usarlo da perno davanti alla difesa, non avrei mai pensato che potesse avere una riuscita di questo tipo. Era un giocatore offensivo, ma è migliorato arretrando la sua posizione. Ha completato il suo processo di 'pirlizzazione', visto che sa fare molto bene il lavoro da incontrista".