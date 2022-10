Dagli studi di 'Sky Calcio Club', Fabio Caressa mette alla luce una delle molte facce delle difficoltà dell'Inter: "C'è una cosa insopportabile nell'Inter, si mandano troppo a quel paese in campo. Ma è un continuo. Ero a San Siro, è insopportabile vederli. Sembra che non si aiutino come prima".