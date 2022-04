Antonio Careca è stato uno dei protagonisti dell’ultimo Napoli capace di vincere lo scudetto, ma la storia quest'anno difficilmente si ripeterà. "Ai miei tempi era diverso. Juventus, Milan e Inter erano potenze dominanti, oggi la Serie A è più equilibrata anche se la squadra di Pioli è cresciuta molto e i bianconeri hanno perso l’egemonia che avevano - dice l'ex attaccante a La Gazzetta dello Sport -. È un peccato enorme che il Napoli non sia riuscito a tenere il passo mancando il terzo titolo, poteva essere la volta buona. Ma nel calcio è così: alcune partite si sbagliano. Non è facile andare forte fino alla fine, serve una rosa attrezzata. Poi il campionato italiano è davvero complicato, ricordo ancora il trattamento duro che mi riservavano i difensori".

Spalletti è stato indicato tra i responsabili del periodo negativo, confermerebbe l’allenatore toscano per la prossima stagione?

"Sì, è un grandissimo allenatore. Agli azzurri, per il discorso di prima, servono figure con una mentalità così. Per questo mi auguro che possa rimanere ancora diversi anni, è l’uomo giusto per riprovare l’assalto ad uno scudetto che manca da troppo".