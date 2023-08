La Nazionale italiana riparte da Luciano Spalletti dopo le dimissioni di Roberto Mancini e in questo via vai di tecnici passati anche sulla panchina dell'Inter anche Fabio Capello sta dalla parte della Federazione. Intervistato da Adnkronos sul tema, Don Fabio ha parlato del nativo di Certaldo come "l' uomo giusto in un momento difficile. Spalletti, con l'esperienza maturata, può mettere a disposizione tutta la sua capacità per portarci agli Europei e ai Mondiali".

L'unica critica arriva sul tanto dibattuto tema della clausola rescissoria da 3 milioni di euro dell'ex allenatore del Napoli, con Capello che questa volta si schiera contro la decisione del presidente De Laurentiis e auspica in una soluzione che possa fare il bene dell'Italia: "Per quanto riguarda il contratto, invece, i soldi li metterei da parte, qui si parla della nazionale italiana".

Luca Pesenti