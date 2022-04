Fabio Capello, dagli studi di Sky Sport, ha commentato la sconfitta nerazzurra al Dall'Ara di Bologna: "Radu ha commesso un errore madornale, il controllo con l'esterno è una cosa che condanna molto spesso i portieri che non hanno una tecnica sopraffina. Ora sarà determinante la reazione nella prossima partita, perché dopo la vittoria contro la Juve era ripartita molto bene. Contro il Bologna, comunque, non meritava la sconfitta, perché ha dominato una partita decisa da due errori: uno del reparto difensivo e uno del portiere. Non farei alcun appunto ad Inzaghi: ha fatto tutto quello che poteva fare. Medel? Per il Bologna è stato un recupero molto importante.".