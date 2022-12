Intervenuto ai microfoni di Calciomercatoi.it, l'agente Alessandro Canovi, esperto di calcio francese, ha parlato anche della situazione di Marcus Thuram, obiettivo neanche troppo velato dell'Inter: “È un giocatore di assoluto livello, in nerazzurro farebbe bene. Anche con la Francia sta facendo bene, è prontissimo per l’Italia. E’ un esterno vecchia maniera. Ma se dovessero arrivare le sirene inglesi siamo fuori. La Serie A è vista come un campionato dove crescere. Rabiot fino a due mesi fa diceva che il suo sogno è giocare in Premier, eppure gioca in uno dei migliori club al mondo. La Premier è vista dai francesi come la destinazione finale”.