I gol sbagliati, ma anche quelli incassati sistematicamente. In casa Inter, sotto processo è finita anche la fase difensiva, a ragion veduta secondo Fabio Cannavaro: "I giocatori non lavorano tutti quanti assieme - le parole del Pallone d'Oro 2006 a DAZN -. L'Inter non è più la squadra che abbiamo ammirato qualche anno fa, pur avendo una rosa fantastica con giocatori incredibili. Bastoni? Se gioca all'Inter, uno dei tre top club italiani, significa che è un giocatore di alto livello.