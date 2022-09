Chi vincerà lo Scudetto? Domanda alla quale è difficile rispondere, quantomeno al momento. Ma l'ex Roma Vincent Candela ha la sua idea e TMW dice la sua idea: "Per il Milan non sarà facile, quando uno vince l’anno dopo è sempre diverso. Ma non era favorita nemmeno lo scorso anno, poi abbiamo visto cosa ha fatto. Ma ci sono anche Roma, Napoli, Juve, Inter".