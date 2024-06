Intervistato da Sky Sport in occasione di Croazia-Albania, la leggenda del calcio albanese, Lorik Cana ha parlato di vari temi che riguardano la Nazionale di Kristjan Asllani, rispondendo anche sul centrocampista dell'Inter e sul percorso di crescita vissuto in nerazzurro. Merito anche dell'ex compagno, oggi all'Al Nassr e avversario con la maglia dei Vatreni, Marcelo Brozovic? L'ex PSG azzarda un paragone.

Cosa hai pensato dopo il gol di Bajrami?

"Ci abbiamo creduto, abbiamo iniziato subito la partita 1-0. Per l’Albania è difficile con Spagna, Italia e Croazia, ma possiamo fare meglio rispetto alla partita con l’Italia".

Brozovic ha aiutato Asllani?

"Due profili diversi, Brozovic ha esperienza e Kristjan è il nostro gioiello. Allenandosi con grandi campioni, può portare qualcosa in più in Nazionale. Deve prendersi e sue responsabilità, ma ha le qualità e la mentalità per essere il Brozovic albanese".

Cosa diresti ai ragazzi?

“Oggi siamo più di 20.000 e ce li hanno portati questi ragazzi. Dobbiamo goderci il momento e fare meglio rispetto alla sfida con l’Italia”.