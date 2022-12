Parole utili a ricordare. Ricordo deriva dal latino 'Richiamare in cuore'. Esteban Cambiasso apre il suo cuore, ripensando al grande amico e compagno Sinisa Mihajlovic: "Un GUERRIERO dentro e fuori dal campo, esempio per tutti noi. Un forte abbraccio a tutta la tua famiglia. Riposa in pace Sinisa".