Esteban Cambiasso spera ancora nello Scudetto dell'Inter. Intercettato dai media presenti allo stadio Sánchez Pizjuán di Siviglia, l'ex centrocampista nerazzurro e UEFA ambassador della finale di Europa League viene incalzato anche sulla lotta al titolo: "Chi vince lo Scudetto? Spero l'Inter, ma non è facile. Come fare il pronostico per la sfida di domani" risponde il Cuchu, riferendosi alla finale di Europa League tra Eintracht e Rangers.