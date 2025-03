Alessandro Calori, ex difensore dell'Udinese, intervistato dal Messaggero Veneto esprime un auspicio in vista della sfida dei bianconeri contro l'Inter: "Speriamo che possa rientrare Florian Thauvin, anche perché sarei curioso di vedere un’evoluzione stuzzicante in attacco col francese alle spalle di Keinan Davis e Lorenzo Lucca. Poi ovviamente spetta al mister fare l’alchimista, ma con tre attaccanti così là davanti sarebbe tanta roba".

Si parla anche dei due difensori Oumar Solet e Jaka Bijol, intorno ai quali suonano le sirene di mercato con l'Inter tra i club interessati: "Sarebbe un bel problema perderli entrambi, ma fasciarsi la testa pensando alle cessioni è sempre sconveniente, specialmente adesso che la squadra può superare i cinquanta punti. Ci sarà tempo e modo, e poi bisogna ricordare che il mercato è sempre imprevedibile nei suoi risvolti in cui bisogna coniugare gli interessi di società e calciatori".