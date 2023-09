Non sarebbe un inedito, ma per gli interisti sarebbe motivo di gioia inesauribile e per i milanisti un incubo da esorcizzare. Hakan Calhanoglu tornerà a timbrare il cartellino nel derby contro il Milan? I bookies si sbizzarriscono e offrono quote interessanti: Calhanoglu marcatore nel derby vale 5.00 con Gazzabet, Sisal , Better, Betway e Goldbet, mentre scende a 4.50 su Snai. Attenzione però all'opzione primo marcatore: la quota si impenna infatti a 12.00 con Sisal e Gazzabet, 11.00 con Better e Goldbet e scende a 9.25 con Snai. Un'ipotesi non poi così remota, visto che il turco è lo specialista dei calci piazzati nerazzurri.

Tra gli altri possibili protagonisti del tabellino del derby, Lautaro Martinez è in splendida forma con cinque gol segnati nelle prime 3 partite e il capocannoniere della Serie A è proposto in gol a 2.75, con la doppietta addirittura a 10 volte la posta. A 3.50 una rete di Marcus Thuram, che si è sbloccato e non si vuole fermare. Olivier Giroud per ora è in dubbio e si gioca a 3.50, ma è davanti nei pronostici rispetto al compagno di squadra Rafael Leao (a 4.00).