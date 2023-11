Dopo aver presentato la sfida a Inter TV, Hakan Calhanoglu arriva anche a Sky Sport per esprimere le sue considerazioni prima di scendere in campo contro il Salisburgo: "Mi aspetto una gara simile a quella di San Siro, unica differenza è che loro giocano in casa e i loro tifosi gli daranno forza. Ma ci siamo preparati bene e parlano da sole le nostre statistiche. Abbiamo sempre giocato bene e siamo pronti".

Sul suo nuovo ruolo:

"Ringrazio quello che ha detto Costacurta (che ne ha elogiato il gioco, ndr), per me è importante ciò che dice. Io cercherò di dare sempre tutto in campo. Ho fame, ho voglia di vincere. Voglio migliorare sempre, perché c'è sempre da migliorare e ringrazio il mio staff tecnico perché sto crescendo grazie a loro".