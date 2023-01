Si presenta ai microfoni di Sky Sport Hakan Calhanoglu, che commenta così la brutta sconfitta contro l'Empoli: "L'Empoli è una squadra che sa giocare bene al calcio. Eravamo in difficoltà, non siamo entrati bene in campo come contro il Milan. Poi in dieci è stato difficile giocare, abbiamo sbagliato e perso la partita. Lo Scudetto? Il campionato è lungo, 13 punti sono troppi ma dobbiamo continuare, è ancora lunga: non dobbiamo più sbagliare le partite come oggi. Dispiace per i tifosi che prima della partita sono venuti allo stadio e ci hanno dato una mano".