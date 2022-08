Cinquanta presenze con l'Inter per Calhanoglu questa sera, il turco è felice nel postpartita su InterTv: "Son contento, spero di poter giocare il più possibile, sono contento per come è andata oggi. Non era facile giocare con questa Cremonese, molto fisica, abbiamo fatto il massimo e abbiamo fatto vedere una buona reazione. Abbiamo giocato con coraggio e tutti insieme fatto bei gol. Avevamo sempre uomini addosso, non era facile uomo contro uomo ma abbiamo fatto movimenti diversi per cercare spazi e in quegli spazi abbiamo fatto male. Serviva una reazione dopo la sconfitta con la Lazio e abbiamo anche meritato. Ora siamo carichi per il derby, è una gara difficile lo sappiamo, sono forti ma lo siamo anche noi. Ci vuole pazienza ma siamo carichi".