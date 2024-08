Dopo Matteo Darmian, tocca ad Hakan Calhanoglu parlare ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro il Lecce: "È stata una partita importante, la prima in casa per noi. Abbiamo avuto solo tre settimane di preparazione noi che abbiamo giocato in Nazionale, abbiamo avuto anche problemi fisici. Ora la forza sta arrivando, oggi siamo contenti”.

La partita è stata affrontata molto bene, con la giusta concentrazione.

“Certo, noi vogliamo continuare dove abbiamo lasciato l’ultimo campionato. Giocare a pallone, creare occasioni. Tutte vorranno metterci in difficoltà ma noi vogliamo continuare su questa strada”.

Atalanta squadra più complicata da affrontare?

“Si sono rinforzate tutte, poi l’Atalanta è sempre difficile, giocano sempre uomo contro uomo. Ma ci sarà tempo per pensarci e per prepararla”.