Il Guerin Sportivo e il portale Calciobidoni.it hanno comunicato i risultati del Calciobidone 2024, titolo atto ad eleggere il peggior calciatore straniero dell'anno. Per il secondo anno consecutivo il Polpo Paul Pogba fa saltare il banco e vince ancora (per lui il 22,40% dei 2.913 votanti), proseguendo anche la presenza bianconera tra le delusioni più cocenti degli ultimi anni, logica conseguenza di un percorso non più brillante della Juventus, dopo un decennio di indigestione di successi. Al secondo posto un giocatore dell'altra sponda di Torino, altro talento, altro numero 10: il granata Nemaja Radonjic (367 voti, pari al 16,03% dei votanti). Terzo posto per Raphael Varane del Como (358 voti e il 12,29%), altro grande (ex) giocatore che dopo appena un quarto d'ora di gioco e un brutto, sfortunato, infortunio ha deciso di farla finita (solo con il pallone giocato).

Nella speciale classifica 'Jolly', che raccoglie le segnalazioni degli utenti volte ad elencare i nominativi dei candidati esclusi dalla 'Flop Ten', prevale un altro granata, Demba Seck, a secco tra incidenti e un'accusa di revenge porn, seguito da Rick Karsdorp della Roma, che ha finito per rescindere dopo una serie di sbagli imperdonabili. Sul gradino più basso di questo podio, il Papu Gomez: due anni di contratto per lui al Monza, ma una squalifica di altrettanti anni a causa di uno sciroppo per la tosse del figlio (a suo dire preso per sbaglio).

E' la quinta volta che vince il particolare "trofeo" un giocatore della Juventus, ed è ormai il quarto consecutivo, dopo Ramsey (2021), Arthur (2022) e lo stesso Pogba (2023), che con il trionfo bis datato 2024, raggiunge Quaresma in quanto ad Edizioni vinte. C'è ben poco da festeggiare per lui, con questo riconoscimento che potrebbe rappresentare il canto del cigno della sua carriera a grandi livelli.