"Penso che la lotta salvezza e quella per lo scudetto siano un po’ falsate. Le ultime due, tre partite di A dovrebbero giocarsi in contemporanea". Così Emanuele Calaiò, ex attaccante di Napoli e Genoa, ai microfoni de Il Secolo XIX, intervistato proprio con l'orizzonte sulla sfida tra Grifoni e partenopei.