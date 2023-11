Al termine della partita contro la Juventus, il tecnico del Cagliari Claudio Ranieri ha analizzato così l'andamento del match in conferenza stampa: "Abbiamo imbrigliato la Juve nel primo tempo. I gol sono figli di nostri errori nella gestione della palla nel secondo tempo, abbiamo dato fiducia alla Juventus e poi abbiamo preso due gol su situazioni che abbiamo preparato tutta la settimana. Dovevamo stare attenti a ripartenze e piazzati.

Le ripartenze ci è andata bene in un paio di occasioni ma non è possibile che in un piazzato un giocatore avversario incorni con due metri di spazio. Ho rimproverato i ragazzi e mi è dispiaciuto farlo perché hanno fatto una grande partita contro una squadra che lotterà per lo Scudetto. Massimiliano Allegri dice giustamente che lottano per il quarto posto, ma questo fa parte di noi allenatori che siamo i più grandi bugiardi al mondo”.