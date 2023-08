Parlando ai microfoni de L'Unione Sarda, il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez chiama Nicolò Barella, contro il quale sarà chiamato a misurarsi lunedì 28 agosto per la seconda giornata di campionato, quando l'Inter sbarcherà all'Unipol Domus: "La squadra o un avversario che non vedo l'ora di sfidare in Serie A? Sono tutte rivali, le squadre, indifferentemente. Se però devo dire un nome, sarà un piacere affrontare un calciatore come Nicolò Barella che qui a Cagliari è nato e cresciuto. Un ragazzo umile, è già tra i centrocampisti più forti al mondo. Sarà una sfida stimolante".