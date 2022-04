Cagliari sempre più invischiato nella lotta per non retrocedere dopo la sconfitta casalinga per 1-2 contro il Verona. Dopo la partita il tecnico dei rossoblu Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa anche dei prossimi impegni che attendono i sardi, tra cui lo scontro diretto contro la Salernitana e la sfida contro l'Inter in programma domenica 15 maggio alle 20:45: "Oggi dovevamo vincere e proveremo a farlo fino alla fine del campionato. Ai ragazzi ho detto che dobbiamo resettare. Dobbiamo ritrovarci, non pensare al fatto che si giochi in casa o fuori e provare a prendere punti in tutte le partite. Anche contro l'Inter dobbiamo fare la nostra partita, dobbiamo provarci convinti di poter fare risultato. Il calcio è strano, l’Inter è una squadra forte, ma abbiamo visto il Napoli cosa ha fatto con l’Empoli. Magari cambio la tattica, magari saremo meno aggressivi. Oggi ho parlato a caldo con i ragazzi, non l’ho mai fatto e spero servano per ricaricarci in vista di Salerno e dell'Inter".