Domani il Cagliari sfiderà il Bari in uno dei match più attesi della Serie B. Fabio Liverani ha qualche dubbio di formazione da sciogliere e uno di questi riguarda anche Franco Carboni, in prestito in Sardegna dall'Inter: "Barreca o Carboni? A sinistra il ballottaggio è tra loro due, ho ancora qualche dubbio e anche qualcos'altro - ammette il tecnico rossoblu -. La condizione sicuramente sta migliorando, non può essere ottimale e non ha i 90' bisogna vedere se farlo partire dall'inizio e far subentrare Carboni. Poi vedremo".