Gaetano Oristanio ha iniziato la nuova avventura con la maglia del Cagliari da pochi mesi, ma sembra già un giocatore chiave nello schieramento di Claudio Ranieri. Complici i numerosi infortuni che hanno complicato l'inizio stagione dei rossoblu, l'ex Inter ha giocato tutti i match di campionato partendo da titolare in due occasioni. Il direttore sportivo della società sarda Nereo Bonato ha parlato anche dell'attaccante classe 2002 ai canali ufficiali del club, sottolineando l'importanza della sua esperienza in Olanda: "Oristanio aveva fatto bene già in Olanda e quindi era più pronto rispetto agli altri giovani". Con la maglia del Volendam si è conquistato l'opportunità di giocare quest'anno in Serie A e in Sardegna sembra aver già portato "entusiasmo e voglia di emergere" come dichiarato dallo stesso Bonato.

Luca Pesenti